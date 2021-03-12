Наддержави у ХХІ сторіччі: думки населення світу та українців

На думку більшості населення світу, у 2030 році Китай та США залишаться провідними державами. Менше половини респондентів бачать у цій ролі Росію.

Згідно з очікуваннями людей, через десять років Європейський Союз, імовірно, не відіграватиме центральної ролі у міжнародній політиці - принаймні не буде наддержавою. Те саме стосується Великої Британії. Індія та Японія також не сприймаються як глобальні наддержави у майбутньому.

На думку 59% респондентів, Китай буде наддержавою у 2030 році. Думка українців практично збігається з середньою по світу: 55% бачать Китай наддержавою у 2030 році (27% - ні).

Більшість (56%) людей у всьому світі погоджуються, що у 2030 році США залишаться наддержавою(в Україні таких менше - 36%, а 42% дотримуються протилежної думки).

Менше половини (43%) респондентів у всьому світі вважають, що Росія в найближчому майбутньому буде однією з наддержав, в Україні таких лише 16%. Більше третини (38%) опитаних у світі не погоджується з таким прогнозом, в Україні негативний показник один із найвищих - 67%. У світі значною є частка респондентів, які ще не визначилися.

На думку третини світового населення (31%), Японія стане наддержавою до 2030 року. Майже половина респондентів (48%) не погоджується з цим. В Україні показники практично такі самі.

Найменш очікуваною наддержавою майбутнього є Індія. Тільки 16% респондентів бачать Індію ключовим гравцем на міжнародній арені через 10 років. Дві третини поділяють протилежну думку. В Україні негативний показник один із найвищих - 79%. Одне з пояснень - нестача інформації.

Більшість людей у всьому світі (55%) не очікують, що Велика Британія буде наддержавою наприкінці поточного десятиліття. Чверть (25%) радше готова погодитися з тим, що Велика Британія буде однією з наддержав. В Україні цей показник трохи кращий - 31%.

На думку майже половини респондентів в усьому світі (46%), ЄС також не залишатиметься світовою наддержавою. Третина опитаних (31%), втім, вірить у протилежне. Таке саме співвідношення приблизно і в Україні.

Дослідження проведене Міжнародною асоціацією Gallup наприкінці 2020 року. Опитування охоплює 45 країн і територій світу і понад 42000 громадян, що становить близько 2/3 населення світу.

В Україні дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології по всій країні за виключення окупованих Росією територій. Опитування проведено на початку грудня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) В ході опитування проведено 1000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,5%.