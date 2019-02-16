Більшість грузинів підтримують членство країни в ЄС та НАТО

Курс в ЄС та НАТО підтримують 80% громадян Грузії

По меньшей мере 80% граждан Грузии поддерживают членство страны в Европейском союзе и НАТО. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, сообщает РБК-Украина.

По его словам, вопрос безопасности в Черноморском бассейне имеет первостепенное значение.

"Угроза предстала перед всем евроатлантическим сообществом. Если мы не создадим надежную систему безопасности в Черноморском бассейне, то не будет безопасности. Нам надо быть солидарными и объединить усилия, чтобы строить совместную демократию нашего континента", - подчеркнул Бахтадзе.

Кроме того, Бахтадзе озвучил результаты последнего из социологических опросов населения относительно курса в Евросоюз и НАТО.

"Наш выбор заключается в том, чтобы держать курс в ЕС и НАТО. 80% наших людей поддерживают членство в ЕС и НАТО. Это не только политический, но и цивилизационный выбор. Черноморский регион - это первоочередной приоритет. Грузия озабочена этим вопросом больше всего", - заявил он.

Напомним, ранее министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и Северной Македонии Никола Димитров в рамках Мюнхенской конференции по безопасности подписали акт "Об установлении дипломатических и консульских отношений". Стороны приветствовали такой шаг и выразили надежду в дальнейшем развитии отношений.