Великі плани: що Володимир Зеленський доручив зробити Раді та нового Кабміну

Буквально з перших днів роботи нової Ради і Кабміну команда взяла високий темп. У парламент вносяться десятки законопроектів, новообрані депутати сидять у залі до глибокої ночі, перед урядом постають численні завдання: від відмови від паперового документообігу до запуску ринку сільгоспземель. І робиться це так, щоб ні у кого не виникло сумнівів: натхненником та ідеологом всього, що буде відбуватися в країні, є одна людина – особисто Володимир Зеленський.

У понеділок, 2 вересня, президент провів розширену нараду з керівництвом Кабміну, Верховної ради та правоохоронних органів, нарізавши їм масу завдань з конкретними термінами виконання.

Найбільший блок пропонованих реформ стосується економічної сфери. В першу чергу, це скасування мораторію на продаж землі і запуск земельного ринку. До 1 жовтня уряд має розробити відповідний законопроект, відповідальні за це прем'єр Олексій Гончарук та міністр економіки Тимофій Милованов. У свою чергу, парламент повинен прийняти його до 1 грудня, за це відповідають спікер Дмитро Разумков, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія і голова аграрного комітету ВР Микола Сольський.

"Пояснити суспільству, що ніхто ні в кого не буде забирати землю. Модель земельної реформи спрямована на розвиток українського фермерства та захист інтересів в першу чергу дрібного власника", – заявив Зеленський. Про деталі того, як це буде відбуватися, на нараді не говорилося.

Нараду Зеленського з приводу реформ (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Інший блок питань стосується приватизації. До 1 жовтня Рада повинна скасувати перелік об'єктів держвласності, які не підлягають приватизації. А до 1 грудня має розпочатися підготовка до приватизації великих держкомпаній, до 1 квітня наступного року – відбутися перший аукціон. Паралельно не менше 500 малих держпідприємств повинні бути передані до Фонду держмайна для реалізації через систему Prozorro.Продажу.

Крім того, до 1 жовтня Зеленський доручив Кабміну внести в Раду законопроекти про легалізації грального бізнесу (про запуск легальних казино при 5-зіркових готелях президент вже говорив раніше) і видобутку бурштину. До 1 грудня ці законопроекти повинна прийняти Рада.

До кінця року уряду також доручено підготувати план реструктуризації "Укрзалізниці", а Міненергетики – лоти для конкурсів на ліцензії по видобутку нафти і газу. Крім того, Кабмін повинен затвердити план переведення дозвільних документів для бізнесу електронну форму і план по дерегуляції, спростити порядок підключення до електричних та газових мереж для громадян.

Інші поставлені перед Кабміном і Радою завдання стосуються реформи фінансового сектору, розвитку інфраструктури, протидії контрабанді та корупції на митниці, децентралізації і стимулювання інвестицій і т. д.

Крім того, в найближчі чотири місяці Кабміну необхідно провести "повну кадрову перезавантаження" Госгеокадастра, Госгеонадр, Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), Держекоінспекції, Укртрансбезопасности та Укравтодору. Ці відомства Зеленський назвав "найбільшими корупційними для бізнесу і громадян".

Низку завдань від президента отримали і правоохоронні органи. Першим пріоритетом для них має стати боротьба з "елітної корупцією" та організованою злочинністю. "Три місяці тому я зустрічався з керівниками НАБУ і САП. Хотів би почути від них про результати спільної роботи в переслідуванні топ-корупціонерів", – заявив Зеленський.

президент Згадав і про скандал з "Укроборонпромом", і виділення мільярдних дотацій "багатим агробаронам". Одночасно він поставив завдання до нового року заповнити дві тисячі вакансій у судах та "щотижня позбавляти суддівських мантій недостойних звання судді".

До 15 вересня Зеленський доручив Гончаруку та міністру фінансів Оксані Маркарової внести в Раду проект держбюджету на наступний рік. Правда, згідно з законодавством, Кабмін і так до цієї дати повинен був би це зробити. При цьому вчора глава держави нічого не сказав про завдання знизити тарифи на житлово-комунальні послуги. Раніше він обіцяв відправити уряд у відставку, якщо це завдання не буде виконано.

Численні доручення президента приймалися керівництвом Кабміну і Ради як належне. Хоча у вичерпному списку повноважень глави держави, описаному в статті 106 Конституції, не передбачена можливість давати такого роду завдання виконавчої або законодавчої влади. Принаймні, жодного формального статусу у цих доручень бути не може.

Спікер Ради Дмитро Разумков, президент Володимир Зеленський і прем'єр Олексій Гончарук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Співрозмовник РБК-Україна в новому уряді стверджує, що озвучені Зеленським завдання виконати не складно. Мовляв, наради з керівництвом держави, на якому президент окреслив завдання і терміни для чиновників, передувала копітка робота всієї команди. "Це все чотири місяці готували. Так що до кінця року реалізуємо завдання президента", – уточнило джерело.

У той же час, за його словами, процес буде швидким, тому що між членами нового Кабміну немає політичних розбіжностей. Всі вони висунуті однією політичною силою, тому боротися між собою міністри не будуть.

Деякі законопроекти, як, приміром, про легалізацію грального бізнесу Мінфін вносив ще в Раду минулого скликання, однак документ не виходив далі профільного комітету. І тепер, за словами співрозмовника у фінансовому відомстві, старі напрацювання дозволять прискорити цю роботу.

Але поки, за інформацією видання Мінфін, готує проект держбюджету на 2020 рік виходячи з нинішньої законодавчої бази, не включаючи доходи скарбниці потенційні надходження від грального бізнесу та легалізації видобутку бурштину.

У "Слуги народу" також не бачать особливих проблем виконати всі завдання і прийняти законопроекти в строк. "Ми вважаємо ці терміни реалістичними. У нас наступні два тижні будуть пленарними, будемо багато працювати в залі. На цьому і на наступному тижні будуть засідання комітетів. Ми відповідально підійшли до складання календарного плану. І те, що у вересні він не такий, як завжди, пов'язано з необхідністю приймати всі ці термінові законопроекти, які ми внесли приблизно 70", – сказав РБК-Україна перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Корнієнко допустив, що по деяких законопроектах парламент може не укластися у визначений президентом дедлайн. "Ми не збираємося приймати законопроекти швидко на шкоду якості. Якщо ми будемо бачити, що потрібно додаткове обговорення і тому подібне, то ми будемо це робити. Але ми б хотіли вкластися в ті терміни, які назвав президент. І я думаю, що ми в них вкладемося", – додав депутат.

Обрана Зеленським лінія поведінки – роздавати завдання і вимагати їх виконання, цілком відповідає його фактичному статусу в структурі нової влади. За інформацією РБК-Україна, кандидати на посади міністрів в уряді Гончарука проходили співбесіди в президентському Офісі, в якому до недавнього часу працював і сам прем'єр. Під час четвергового засідання Ради Зеленський зі своєї ложі регулярно втручався у хід розгляду порядку денного, аж до того, скільки хвилин виділяти депутатів на виступи.

У свій час схожу манеру поведінки вибрав і попередник Зеленського на посаді Петро Порошенко. Звиклий до микроменеджменту в бізнесі, Порошенко і під час президентської каденції займався питаннями, що далеко виходять за безпосередній коло президентських повноважень, приміром, особисто відкривав нові відділення в лікарнях або проводив наради з виплати субсидій та підвищення пенсій.

Передвиборні спроби його прихильників довести, що глава держави відповідає лише за оборону і зовнішню політику, на цьому тлі виглядали непереконливо і запізнілими. Порошенко сам привчив громадян, що особисто він тут влада, отже, і питати з нього можна за все.

Зеленський йде тим же шляхом, стаючи персоналізованим і збірним образом української влади в цілому. Тому дуже скоро виборці будуть вважати саме його відповідальним за всі можливі проблеми – від тривалої війни на Донбасі до проблем з гарячою водою.

Звичайно, якщо численні поставлені завдання не будуть виконані в строк, Зеленський точно зможе визначити винних і публічно розправитися з ними у своєму фірмовому стилі. Але на подібних трюках не можна буде виїжджати нескінченно. Якщо хоча б частину заявлених реформ не принесе відчутного народом ефекту, перекласти на когось стрілки Зеленського не вийде.

Адже, принаймні, з кінця минулого тижня Україна де-факто стала президентсько-парламентської, якщо не сказати – суто президентською республікою з підконтрольними глави держави парламентом і урядом. Тому момент для проведення реформ, ряд з яких, в першу чергу, земельна, не користуються популярністю серед електорату, обрано правильний. Кращого часу для цього у Зеленського та його команди, можливо, вже не буде. А поки що "медовий місяць" з виборцем у президента триває.