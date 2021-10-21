Великі черги і не вистачає водіїв: у Дніпрі транспортний колапс

У Дніпро змінилися правила перевезення в громадському транспорті, водії не беруть стоячих пасажирів. У зв'язку з цим в місті утворився транспортний колапс.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на місцеве видання vgorode .

Видання пише, що вчора ввечері городяни не могли виїхати з центру міста після роботи. Водії брали пасажирів тільки на сидячі місця, але їх на всіх не вистачало.

При цьому додатковий транспорт на маршрути не пустили. Голова профспілки автоперевізників Михайло Тонконогий пояснив, чому мало маршруток. Причина в тому, що не вистачає водіїв і нікого садити за кермо.

Сьогодні вранці на зупинках знову збиралися довгі черги. Десятки людей не могли вчасно виїхати на роботу.

Фото: у Дніпрі утворився транспортний колапс (dp.vgorode)