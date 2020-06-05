Великі міста тестуватимуть онлайн-голосування під час місцевих виборів

На цьогорічних місцевих виборах український уряд планує протестувати формат онлайн-голосування. Але тестувати такий спосіб волевиявлення будуть не всюди.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, у жовтні Мінцифра запустить спеціальний портал, де можна буде проголосувати онлайн за свого кандидата на місцевих виборах. Але це не виключає голосування у дільницях.

"Тобто ти проголосував на дільниці, а потім пішов додому і проголосував онлайн", - пояснив він.

Федоров зазначив, що тестувати формат онлайн-голосування на місцевих виборах будуть лише у великих містах країни.

Зазначимо, у листопаді 2019 року в Україні провели опитування щодо можливості онлайн-голосування на виборах. Впровадження такого способу волевиявлення підтримали 37% опитаних українців, при цьому 48% респондентів виступили проти.

Нагадаємо, про неготовність українців до голосування через інтернет заявляв у січні цього року голова ЦВК Олег Діденко.

Крім того, у квітні цього року Центрвиборчком почав тестувати можливість зміни місця голосування онлайн.