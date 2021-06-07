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Більше площі України: в Арктиці розтанув рекордно великий відрізок льоду

Автор: Анастасія Рокитна

В Арктиці розтанув рекордно великий відрізок морського льоду. Зимовий розмір протяжності льоду в 2021 році досяг піку 21 березня.

Про це повідомляє Scitechdaily.

Максимальний розмір протяжності арктичного льоду в цьому році досяг піку в 14,77 мільйона квадратних кілометрів, що на 880 000 квадратних кілометрів нижче середнього максимуму з 1981 по 2010 рік. Це еквівалентно відсутності площі льоду, порівнянної з площею України та Італії разом узятих.

Це зображення було зроблено з використанням даних, наданих Японським агентством аерокосмічних досліджень.

Нагадаємл, від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг. Він у п'ять разів більший за Київ.

Зазначимо, дослідники Університетського коледжу Лондона встановили, що лід в прибережних районах Арктики стоншується в два рази швидше, ніж вважалося раніше.

Крім того, метеорологи ООН спрогнозували рекордно теплий рік у найближчі п'ять років.

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