Більше площі України: в Арктиці розтанув рекордно великий відрізок льоду

В Арктиці розтанув рекордно великий відрізок морського льоду. Зимовий розмір протяжності льоду в 2021 році досяг піку 21 березня.
Про це повідомляє Scitechdaily.
Максимальний розмір протяжності арктичного льоду в цьому році досяг піку в 14,77 мільйона квадратних кілометрів, що на 880 000 квадратних кілометрів нижче середнього максимуму з 1981 по 2010 рік. Це еквівалентно відсутності площі льоду, порівнянної з площею України та Італії разом узятих.
Це зображення було зроблено з використанням даних, наданих Японським агентством аерокосмічних досліджень.
Нагадаємл, від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг. Він у п'ять разів більший за Київ.
Зазначимо, дослідники Університетського коледжу Лондона встановили, що лід в прибережних районах Арктики стоншується в два рази швидше, ніж вважалося раніше.
Крім того, метеорологи ООН спрогнозували рекордно теплий рік у найближчі п'ять років.