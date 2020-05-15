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У Мілані сильні зливи призвели до підтоплень міста

Новини » Надзвичайні події     15.05.2020 - 14:08
У Мілані сильні зливи призвели до підтоплень міста
Фото: зливи в Мілані (twitter com)

В місті через сильні зливи стався розлив річки Севезо

У Мілані сильні зливи вночі призвели до підтоплень в місті та на околицях. Постраждало багато будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Stampa.

Як повідомляється, в Мілані через сильні зливи стався розлив річки Севезо. Затопило окремі райони міста з 2 до 4 ранку. Вода залила вулиці і підвали. Крім того, постраждало багато будинків, де зникло електропостачання.

Разом з тим, у другої річки Ламбро, яка є меншою за Севезо, вода досягла максимального рівня, однак вона все ще залишається в берегах.

Як зазначається, призупинили рух потягів на двох ділянках однієї з ліній місцевого метро, а також змінили маршрути кількох трамваїв та автобусів. Також пасажирів перевозять спеціальними автобусами.

Нагадаємо, 5 травня у Харкові через потужну зливу затопило частину ринку "Барабашово". За словами очевидців, у Харкові через сильну зливу автомобілі "пливли" по заповненим водою дорогах. У деяких машин рівень води досягав номерних знаків.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ІталіяМиландождиповінь
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