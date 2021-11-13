Більше камер і "фантоми". У МВС розповіли, як боротимуться з порушниками на дорогах

"Ми потребуємо в понад 2000 камер (автофіксації - ред.) по території України, щоб ефект був показовим. Зараз опрацьовуємо з кількома компаніями варіанти закупівлі цих камер, щоб встановити їх наступного року", - заявив він.

Монастирський також розповів про розгортання на українських дорогах автомобілів-"фантомів" для фіксації порушень.

"Також найближчим часом на вулиці українських міст будуть випущені автомобілі-фантоми. Без розпізнавальних знаків автомобіль буде їздити і фіксувати правопорушення", - розповів Монастирський.

Нагадаємо, з 5 листопада в Україні мали запрацювати ще 18 комплексів автофіксації ПДР.

А з 1 листопада в країні почали діяти нові правила дорожнього руху.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості і експерти обговорюють, що сьогодні загрожує Міхеїлу Саакашвілі, що відбувається на кордоні Білорусі та Євросоюзу та чому завод "Більшовик" продали задешево та із судовими справами.

У студії - Вахтанг Кікабідзе, Денис Монастирський, Олександр Данилюк, Христо Грозєв та інші.

"Свобода слова Савіка Шустера" 12 листопада

Нагадаємо, у попередньому випуску доктор Комаровський відреагував на звинувачення анонімної організації "Бюро розслідувань щодо ковід-шахрайства".



А генерал Шаптала відповів на запитання глядача: чи будуть тепер українські військові масово застосовувати бойову безпілотну систему "Байрактар" у війні з Росією.



А ще прямо у ефірі Верещук поскандалила з Порошенком.



Також у ефірі озвучили результати опитування Liberty Report, яке показало, що українська молодь готова воювати.



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