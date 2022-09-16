Більше не демократія: у Європарламенті оголосили Угорщину автократією

Євродепутати підтримали резолюцію про те, що країна під керівництвом Віктора Орбана стала "гібридним режимом виборчої автократії", що відрізняється розпадом демократії, основних прав і верховенства права

Цю резолюцію підтримали 81% присутніх під час голосування членів Європарламенту: 433 голоси за, 123 - проти і 28 - утрималися.

Зокрема, члени парламенту перерахували низку проблем в Угорщині: від функціонування виборчої системи країни до її судової незалежності.

Крім того, занепокоєння викликають релігійні свободи і права вразливих верств населення.

Мова також йде про високий рівень так званого "кумівства" і фаворитизму "на високих щаблях державного управління".