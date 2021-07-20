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Понад 700 обстрілів за вихідні: ОБСЄ повідомила про порушення на Донбасі

Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі повідомляє про 721 порушення режиму припинення вогню в ці вихідні дні на Донбасі. Найбільше обстрілів і вибухів спостерігачі зафіксували в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 19 липня.

На вихідних, з 16 по 18 липня в Донецькій області ОБСЄ зафіксували 608 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 64 вибухи. При цьому наголошується, що помічено 11 розривів боєприпасів, 9 вибухів у повітрі, 10 пострілів і 34 вибухи невизначеного походження.

Найбільше порушень зафіксовано в районі Майорська в ніч з 16 на 17 липня і з 17 на 18 липня. Там зафіксували численні вибухи.

У Луганській області в той же період спостерігачі зафіксували 133 порушення, в тому числі 21 вибух невизначеного походження.

Більшість порушень сталося на ділянці розведення в районі н.п. Золоте і біля нього в ніч з 16 на 17 липня. Там зафіксували численні вибухи. У Попасній - постріли з великокаліберних кулеметів, а в окупованих Кадіївці і Первомайську зафіксували вибухи і черги з невизначеної зброї.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі застосовують міномети та важку артилерію. В результаті днями двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що бойовики знову обстріляли Піски.

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Донбас