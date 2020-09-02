Велика приватизація: в Україні заборонили аукціони з продажу на час карантину

Верховна рада України заборонила аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Нардепи ухвалили відповідний законопроект №3552.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Тимчасово, на період встановлення Кабінетом міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), аукціони з продажу об'єктів великої приватизації не проводяться", - вказано у документі.

Крім того, нардепи підтримали запровадження парламентського контролю за приватизацією держмайна. Його здійснюватиме комітет ВР, до предмету відання якого віднесені питання приватизації державного і комунального майна.

Комітет, відповідно до закону, отримує право вносити на розгляд Ради пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства по приватизації. Також він заслуховуватиме звіт про роботу Фонду державного майна та хід

приватизації, а також посадових осіб Кабміну, міністерств та відомств з питань приватизації.

Нагадаємо, 26 серпня КМУ схвалив проект закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", відповідно до якого допускається приватизація "Нафтогазу" та "Укрпошти".

Як писало РБК-Україна, за даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих держкомпаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців.