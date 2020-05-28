Велика брехня: синоптик про "ураган" під час пилової бурі в Києві

Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда розкритикував заяву Міністерства внутрішніх справ (МВС) про ураган під час пилової бурі в Києві. Він сказав, що його там не було.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ураган досягає швидкості вітру більше 30 метрів на секунду, а такого в той час не було.

"Ніякого катастрофічного вітру там не було", - заявив він.

Також директор Укргідрометцентру заявив, що через те, що земля пересушена, такий вітер підняв в атмосферу значну частину пилу і він досяг Києва.

Нагадаємо, цього року в столиці Україні спостерігалась пилова буря. Тоді в МВС повідомили, що ускладнює ситуацію ураганний вітер. Через пилову бурю і дим від пожеж в Чорнобилі у МОЗ тоді рекомендували киянам не відкривати вікна.

Також в той період Київ входив і навіть очолював антрейтинг рівня забруднення повітря в світі.

Нагадаємо, синоптик спрогнозував, що пилова буря не зможе вплинути на відновлення авіасполучення в країні.

РБК-Україна писало, що цього року в Києві спостерігалась пилова буря, яка була зумовлена зміною клімату.