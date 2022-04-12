RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Велика колона військ Росії прямує у бік Донбасу, - CNN

Фото: велика колона російських військ прямує на Донбас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Велику колону військової техніки Росії помітили в районі Матвєєва кургану в Ростовській області. Вона прямує в бік Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними телеканалу, колона російської техніки прямує на північний захід, у бік Донбасу. У CNN дійшли такого висновку після аналізу опублікованих у соцмережах відео з військовими машинами окупантів.

Нагадаємо, раніше у НАТО заявили про неминучість другого етапу війни в Україні. В Альянсі додали, що він буде більш кровопролитним.

Зазначимо, в Інституті дослідження війни (ISW) вважають, що у Росії недостатньо ресурсів для битви за Донбас.

Війна Росії проти України триває 48-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасВійна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до України