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Заражений COVID-19 Трамп розповів про самопочуття

Вашингтон, Субота 03 жовтня 2020 23:25
Заражений COVID-19 Трамп розповів про самопочуття
Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Дональд Трамп, який заразився коронавірусом, розповів про своє самопочуття. Глава держави подякував лікарям, медсестрам та іншому медперсоналу військового госпіталю Уолтера Ріда.

Про це йдеться у повідомленні на його сторінці в Twitter.

Трамп також назвав коронавірус чумою.

"Лікарі, медсестри та взагалі всі співробітники Медичного центру Уолтера Ріда, а також колеги з інших установ, які до них приєдналися, прекрасні! Вони досягли величезного прогресу в боротьбі з цією чумою!", - написав він.

Раніше лікар Трампа оголосив, що американський лідер відчуває себе добре. За його словами, президент висловив готовність виписатися з лікарні, проте терміни виписки медики поки не називають.

Американський лідер повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили також в його дружини Меланії Трамп. Президент пообіцяв негайно приступити до лікування та дотримання карантину.

Пізніше стало відомо, що Трамп був госпіталізований в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.

Попри хворобу, Трамп не передав свої повноваження віце-президенту Майку Пенсу.

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