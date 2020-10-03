Заражений COVID-19 Трамп розповів про самопочуття

Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)

Президент США Дональд Трамп, який заразився коронавірусом, розповів про своє самопочуття. Глава держави подякував лікарям, медсестрам та іншому медперсоналу військового госпіталю Уолтера Ріда.

Про це йдеться у повідомленні на його сторінці в Twitter.

Трамп також назвав коронавірус чумою.

"Лікарі, медсестри та взагалі всі співробітники Медичного центру Уолтера Ріда, а також колеги з інших установ, які до них приєдналися, прекрасні! Вони досягли величезного прогресу в боротьбі з цією чумою!", - написав він.

Раніше лікар Трампа оголосив, що американський лідер відчуває себе добре. За його словами, президент висловив готовність виписатися з лікарні, проте терміни виписки медики поки не називають.

Американський лідер повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили також в його дружини Меланії Трамп. Президент пообіцяв негайно приступити до лікування та дотримання карантину.

Пізніше стало відомо, що Трамп був госпіталізований в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.

Попри хворобу, Трамп не передав свої повноваження віце-президенту Майку Пенсу.