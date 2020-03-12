Хворий коронавірусом може бути переносником понад місяць, - вчені

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Людина може бути переносником COVID-2019 до 37 днів

Вчені заявили про можливість перенесення коронавірусу COVID-19 у період до 37 днів після зараження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними дослідження, опублікованого в медичному журналі The Lancet, після вивчення історії хвороби та лабораторних даних 191 хворого коронавірусом пацієнта з Китаю, в тому числі 54 померлих, вчені дійшли висновку, що людина може бути переносником COVID-19 понад місяць.

Зазначається, що ці висновки вчених мають важливе значення не лише для осіб, які вирішили самоізолюватись, але й для вказівок щодо тривалості антивірусної терапії. Наразі рекомендований термін карантину для осіб з підозрою на коронавірус становить 14 днів.

Крім того, вчені нагадали, що у третини людей, які хворіли на атипову пневмонію SARS, вірус залишався активним у дихальних шляхах впродовж 4 тижнів після зараження.

Нагадаємо, раніше вчені з Сінгапуру повідомляли про виявлення нових симптомів коронавірусу COVID-19. Вчені встановили, що симптоми COVID-19 можуть створювати неправдиву картину про наявність у пацієнта лихоманки денге.