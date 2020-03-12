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Больной коронавирусом может быть переносчиком более месяца, - ученые

Новости » Общество     12.03.2020 - 16:08
Больной коронавирусом может быть переносчиком более месяца, - ученые
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Человек может быть переносчиком COVID-2019 до 37 дней

Ученые заявили о возможности переноса коронавируса COVID-19 в период до 37 дней после заражения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet, после изучения истории болезни и лабораторных данных 191 больного коронавирусом пациента из Китая, в том числе 54 умерших, ученые пришли к выводу, что человек может быть переносчиком COVID-19 более месяца.

Отмечается, что эти выводы ученых имеют важное значение не только для лиц, которые решили самоизолироваться, но и для указаний относительно длительности антивирусной терапии. Сейчас рекомендуемый срок карантина для лиц с подозрением на коронавирус составляет 14 дней.

Кроме того, ученые напомнили, что у трети людей, которые болели атипичной пневмонией SARS, вирус оставался активным в дыхательных путях в течение 4 недель после заражения.

Напомним, ранее ученые из Сингапура сообщали о выявлении новых симптомов коронавируса COVID-19. Ученые установили, что симптомы COVID-19 могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.

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