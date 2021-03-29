Лікарні УЗ не приймають пацієнтів з COVID: Ляшко заявив про перевірку

Лікарням "Укрзалізниці" виділили на лікування хворих з коронавірусом 60 мільйонів гривень, однак вони не приймають таких пацієнтів. З понеділка в цих лікарнях працює аудит Національної служби здоров'я України з перевірки використання коштів.

"Коли ці кошти надали лікарні "Укрзалізниці", вони звітували, що приймають хворих COVID-19. За цей період вони отримали 60 млн гривень. 60 млн гривень для додаткового фінансування з держбюджету для дев'яти лікарень. Зараз питання до власників - Де ці гроші та чому вони не можуть прийняти пацієнтів", - розповів Ляшко.

Раніше повідомлялося, що в Україні не будуть вводити локдаун, поки система охорони здоров'я буде витримувати навантаження. За словами Віктора Ляшка, зараз в деяких регіонах поліпшується епідеміологічна ситуація.

Нагадаємо, за словами глави МОЗ Максима Степанова, 24 березня всі столичні лікарні УЗ мали приймати по 50 пацієнтів з COVID-19, а з понеділка - по 100. Але на сьогодні в лікарні № 1 виділено для цих цілей тільки 6 ліжок, в лікарні № 3 - 120, з них зайнято 16, а лікарня № 2 взагалі не надає дані.