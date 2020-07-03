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Лікарні Львова заповнені майже на 95%

Новини » Коронавірус     03.07.2020 - 20:37
Лікарні Львова заповнені майже на 95%
Фото: лікарі в лікарні (Уніан)

При цьому в місті зменшується кількість хворих коронавірусом

Медичні установи Львова у зв'язку з пандемією коронавіруса заповнені майже на 95%. При цьому в місті спостерігається зниження захворюваності в останній час.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

За словами голови міського управління охорони здоров'я Володимира Зуба, показник захворюваності залишається на високому рівні.

"Зараз ми бачимо певну стабілізацію. Але це не означає, що ситуація пішла на спад, тому що в наші стаціонари дуже багато пацієнтів надходять щодня, у нас фактично заповненість сьогодні в міських установах становить 95%, і хоча ми виписуємо щодня пацієнтів, але в той же час рівно стільки ж до нас і надходить", - повідомив Зуб.

Він зазначив, що зараз у лікарні швидкої допомоги Львова перебуває 70 осіб, понад 80 в 1-ій лікарні, і ще 70 пацієнтів - у 8-й міській лікарні.

Зазначимо, у Львівській області за минулу добу виявили 153 нових випадки захворювання коронавірусом. З них 54 - у Львові. За словами Зуба, минулого тижня фіксували близько 70-100 нових випадків у Львові.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львові заборонили роботу нічних розважальних закладів із-за ситуації з коронавірусом.

До цього у Львові послабили карантин для кафе, барів і ресторанів.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЛьвівЛьвівбольницаКоронавірус
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