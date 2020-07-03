Больницы Львова заполнены почти на 95%

Фото: врачи в больнице (Униан)

При этом в городе уменьшается количество больных коронавирусом

Медицинские учреждения Львова в связи с пандемией коронавируса заполнены почти на 95%. При этом в городе наблюдается снижение заболеваемости в последнее время.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

По словам главы городского управления здравоохранения Владимира Зуба, показатель заболеваемости остается на высоком уровне.

"Сейчас мы видим определенную стабилизацию. Но это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает", - сообщил Зуб.

Он отметил, что сейчас в больнице скорой помощи Львова находится 70 человек, более 80 - в 1-й больнице, и еще 70 пациентов - в 8-й городской больнице.

Отметим, во Львовской области за прошлые сутки выявили 153 новых случая заболевания коронавирусом. Из них 54 - во Львове. По словам Зуба, на прошлой неделе фиксировали около 70-100 новых случаев во Львове.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львове запретили работу ночных развлекательных заведений из-за ситуации с коронавирусом.

До этого во Львове ослабили карантин для кафе, баров и ресторанов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко