В лікарні повідомили про стан постраждалих від пожежі в Одесі

Завідувач опікового відділення лікарні №10 міста Одеси Олександр Ставратій розповів про стан постраждалих від пожежі в готелі "Токіо Стар". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, до цієї лікарні направили 7 з десяти постраждалих внаслідок пожежі в одеському готелі.

За словами лікаря, вони отримали найбільш серйозні ушкодження. Ставратій зазначив, що 6 постраждалих від пожежі наразі перебувають у реанімації.

"(Уражені - ред.) різні ділянки тіла, від 1% до 15% поверхні тіла. Переважна патологія - термоінгаляційна травма, опіки дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння. Всі вони були доставлені в кіптяві, чорні, слизова порожнина носа, роту, язик - все було чорного кольору", - сказав він.

Лікар уточнив, що двоє з постраждалих є жителями Одеси, ще четверо - мешканці інших населених пунктів. Зокрема, один з постраждалих - громадянин іншої країни. Вік постраждалих від 16 до 37 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський особисто простежить за розслідуванням пожежі в одеському готелі "Токіо Стар". Зеленський наголосив, що відповідальність за інцидент також має понести власник готелю.

РБК-Україна писало, що правоохоронці розпочали розслідування за фактом пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", яка сталася вночі 17 серпня та забрала життя 8 людей. Поліція розслідує порушення вимог пожежної безпеки.