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Бойовики 17 разів порушили перемир'я у вівторок

Новини » Надзвичайні події    09.10.2019 - 07:35
Бойовики 17 разів порушили перемир'я у вівторок
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Жодний український військовий не постраждав

Протягом минулої доби, 8 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, жодний український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики обстрілювали українських захисників з мінометів заборонених Мінськими угодами калібрів, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли велися:

  • неподалік Пісків - з мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
  • поблизу Опитного - з мінометів калібру 82 мм;
  • двічі неподалік Новотроїцького - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • тричі поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • поблизу Новогригорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
  • неподалік Пищевика та Павлополя - зі стрілецької зброї.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовані обстріли:

  • двічі поблизу Травневого - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
  • поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Луганського - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Хутора Вільного - з міномета калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • неподалік Світлодарська - з гранатометів різних систем.

З початку поточної доби на Донбасі зафіксували уже 5 обстрілів - неподалік Пісків, поблизу Лебединського, поблизу Пищевика, неподалік Миколаївки та поблизу Новогнатівки.

"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час спостережень на Донбасі зафіксувала понад 500 вибухів протягом доби.

РБК-Україна писало, що збройні формування Російської Федерації і її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 7 жовтня.

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