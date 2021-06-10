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У лікарнях "Укрзалізниці" проводять обшуки: названо причину

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Київ, Четвер 10 червня 2021 14:10
У лікарнях "Укрзалізниці" проводять обшуки: названо причину Фото: у лікарнях "Укрзалізниці" проводять обшуки (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки у лікарнях "Укрзалізниці". Слідчі дії проходять по справі щодо закупівлі послуг ПЛР-тестування.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

У прес-службі зазначили, що слідчим надано доступ до усіх приміщень, передбачених ухвалою суду для проведення обшуків.

Посадові особи філій "Центр охорони здоров’я" АТ "Укрзалізниця" підозрюються у спробі закупити послуги ПЛР-тестування за завищеними цінами у вересні-грудні минулого року.

"На той час зазначені закупівлі були призупинені департаментом категорійного управління та службами безпеки АТ "Укрзалізниця". Матеріали щодо можливого порушення було передано правоохоронцям", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ викрила медиків, які торгували підробленими негативними COVID-тестами.

Зазначимо, нещодавно в Києві викрили чотири лабораторії, які підробляли тести на коронавірус. Лабораторії пропонували свої "послуги" українцям, які повернулися з-за кордону.

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