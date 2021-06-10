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В больницах "Укрзализныци" проводят обыски: названа причина

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Киев, Четверг 10 июня 2021 14:10
В больницах "Укрзализныци" проводят обыски: названа причина Фото: в больницах "Укрзализныци" проводят обыски (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в больницах "Укрзализныци". Следственные действия проходят по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В пресс-службе отметили, что следователям предоставлен доступ ко всем помещениям, предусмотренным определением суда для проведения обысков.

Должностные лица филиалов "Центр здравоохранения" АО "Укрзализныця" подозреваются в попытке закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам в сентябре-декабре прошлого года.

"В то время указанные закупки были приостановлены департаментом категорийного управления и службами безопасности АО "Укрзализныця". Материалы о возможном нарушении были переданы правоохранителям", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила медиков, торговавших поддельными отрицательными COVID-тестами.

Отметим, недавно в Киеве разоблачили четыре лаборатории, которые подделывали тесты на коронавирус. Лаборатории предлагали свои "услуги" украинцам, вернувшимся из-за рубежа.

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