Болівія зареєструвала російську COVID-вакцину

Державне агентство з ліків та технологій в сфері охорони здоров'я Болівії зареєструвало російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Її схвалили за прискореною процедурою.

Про це йдеться в повідомленні Російського фонду прямих інвестицій, передає РБК.

Після цього фонд розраховує на реєстрацію російської вакцини за прискореною процедурою і в інших країнах Латинської Америки.



"Вакцина отримала схвалення AGEMED без здійснення додаткових клінічних досліджень на території Болівії на основі результатів клінічних досліджень фази III в Росії", - йдеться в повідомленні.



Раніше повідомлялося, що Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) поставить Болівії партію доз своєї вакцини від коронавірусу "Супутник V". Угода дозволить отримати доступ до препарату більш ніж 20% населення країни.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації населення російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V".

Крім того, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19.