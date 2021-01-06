Боливия зарегистрировала российскую COVID-вакцину

Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Боливии зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Ее одобрили по ускоренной процедуре.

Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций, передает РБК.

После этого фонд рассчитывает на регистрацию российской вакцины по ускоренной процедуре и в других странах Латинской Америки.



"Вакцина получила одобрение AGEMED без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов фазы III клинических исследований в России", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит Боливии партию доз своей вакцины от коронавируса "Спутник V". Сделка позволит получить доступ к препарату более чем 20% населения страны.

Напомним, министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения российской вакциной против коронавируса "Спутник V".

Кроме того, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19.