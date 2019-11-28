Болгарська православна церква почала згадувати в літургії ПЦУ

Ім'я глави Православної церкви України (ПЦУ) Єпіфанія вперше вшанували на літургії, яку відслужив ієрарх Болгарської православної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецький сайт Romalewfronimati.

Як повідомляється, в храмі Святого Афанасія і Святих Акакія і Дамаскіна Студита в Лангаде в Греції митрополит Пловдивський Миколай, який приїхав з Болгарії, в середу, 27 листопада, очолив ранкову літургію. Під час служби диякон зачитав місцевий диптих (богослужбовий порядок згадки предстоятелів), в який включили Єпіфанія.

Болгарському митрополиту співслужили троє ієрархів Елладської церкви - два митрополита і єпископ.

Відзначимо, що раніше Болгарська православна церква не давала остаточної відповіді, визнає вона Православну церкву України.

Нагадаємо, Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило призупинив роботу подвір'я Олександрійської православної церкви (АПЦ) у Москві після того, як Патріархат Олександрійський і всієї Африки офіційно визнав ПЦУ. Остаточне рішення щодо роботи церкви буде вирішуватися на засіданні Священного Синоду, яке заплановано на кінець грудня.

Крім того, РПЦ припинила спілкування з главою Елладською церквою 3 листопада. Причиною стало визнання Елладської церкви канонічності автокефалії ПЦУ. При цьому предстоятель Елладської церкви продовжить займатися питанням визнання ПЦУ.