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В Болгарии сгорел склад боеприпасов: компания заявила о саботаже

18:23 12.09.2026 Сб
3 мин
Это уже второй пожар на объектах EMKO за последний месяц
aimg Валерия Абабина
В Болгарии сгорел склад боеприпасов: компания заявила о саботаже Фото: Полиция Болгарии (Getty Images)
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В Болгарии вблизи села Царева Ливада вспыхнул оружейный склад компании EMCO. Среди версий пожара – саботаж и связь с предварительным возгоранием на другом объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что известно о пожаре

По данным издания, пожар вспыхнул вблизи села Царевая Ливада и осветил ночное небо. Пострадавших нет. Инцидент произошел через несколько недель после взрыва и пожара на другом складе оружия EMCO на западе Болгарии.

Менеджер производственных мощностей компании Славчо Димиев подтвердил, что на складе преимущественно хранились боеприпасы, в том числе небольшое количество патронов среднего калибра.

Версия саботажа

Министр внутренних дел Иван Демерджиев сообщил, что пожар был взят под контроль, а расследование продолжается. По его словам, следствие проверит предварительные случаи подобных пожаров на складах компании и других предприятий, чтобы найти возможную связь.

"Мы не исключаем внешнее вмешательство", - отметил министр.

Впоследствии в EMCO прямо заявили, что пожар стал результатом саботажа, сославшись на более 10 подобных инцидентов на болгарских оборонных предприятиях с 2011 года. Подозреваемых в компании не назвали, но подчеркнули, что не видят оснований считать этот случай исключением.

След России

Компания EMCO управляет болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев, которого прокуроры ранее связывали с атаками российских оперативников на его объекты.

В 2024 году Болгария выдала ордера на арест шести граждан России, обвиненных в причастности к уничтожению оружейных складов EMCO в период с 2011 по 2020 год. Там хранились боеприпасы, предназначенные для экспорта в Украину и Грузию.

Прокуроры тогда заявляли о возможной связи между взрывами в Болгарии, попыткой отравления Гебрева в 2015 году и взрывами на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году. Москва эти обвинения отвергла.

Критика власти

В EMCO также обвинили власти в неспособности надлежащим образом защитить оборонные объекты.

В компании подчеркнули, что ни одно расследование более чем десяти подобных инцидентов до сих пор не завершено, а сам состав с начала года проверяли семь раз - последняя проверка была 20 дней назад.

Напомним, этот пожар стал уже вторым на болгарских складах оружия за короткое время. 10 августа мощный взрыв прогремел на военном заводе вблизи села Белица в муниципалитете Травна – там произошла детонация боеприпасов, а огонь опрокинулся на лесные массивы.

Власти тогда эвакуировали населенные пункты и активировали систему оповещения BG-ALERT.

EMCO принадлежит болгарскому бизнесмену Эмилиану Гебреву, ранее подтверждающему поставки оружия Украине . Его боеприпасы хранились и на складах в разразившихся в 2014 году чешских Врбетицах, а сам Гебрев в 2015 году чуть не погиб от отравления - в этих событиях подозревали российских оперативников.

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