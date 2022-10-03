ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Президент Болгарии не поддержал ускоренное вступление Украины в НАТО

Новина українською →
София, Понедельник 03 октября 2022 20:36
Президент Болгарии не поддержал ускоренное вступление Украины в НАТО Фото: Румен Радев, президент Болгарии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Болгарии Румен Радев пока не поддерживает ускоренное вступление Украины в НАТО на фоне полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.

По данным издания, пресс-служба болгарского президента распространила сообщение, в котором указана позиция Радева по заявке Украины об ускоренном вступлении в НАТО.

"Глава государства Румен Радев не подписался под полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы по членству Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе", - отмечают в пресс-службе Радева.

При этом там напоминают, что Болгария является подписантом декларации о будущем членстве Украины в НАТО, принятой во время саммита Альянса в Бухаресте в 2008 году, но “она была утверждена в совсем других условиях”.

"Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в полном составе Североатлантического совета и не приводило к риску прямого вовлечения в войну стран НАТО", - добавили у президента.

Также в Болгарии считают, что решение о вступлении Украины в НАТО необходимо рассматривать только после завершения войны с РФ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

После этого девять стран Альянса в совместном заявлении поддержали заявку Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Болгария
NEWS
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться