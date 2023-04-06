В Болгарии полностью закрыли порты для российских судов

Болгария в рамках директивы Евросоюза о выполнении санкций приняла решение закрыть для входа российских судов все свои порты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PortSEurope .

Соответствующий запрет начнет действовать с 8 апреля и будет распространяться на корабли, указанные в российском морском реестре судоходства.

К слову, сначала Болгария установила запрет на вход в свои порты для кораблей под флагом РФ с 17 апреля 2022 года. Эта мера была предусмотрена пятым пакетом санкций ЕС.

Однако теперь действие запрета расширяется и на российские суда, ходящие по морям под флагами других стран - такие тоже есть.