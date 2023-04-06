В Болгарии оштрафовали российскую нефтяную компанию "Лукойл" на 100 млн евро: детали

Группа "Лукойл" в Болгарии должна заплатить 100 млн евро за злоупотребление своим доминирующим положением.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение Комиссии по защите конкуренции Болгарии, о котором пишет Euractiv.
Она должна ограничить доступ к налоговым складам и транспортной инфраструктуре, что может сократить импорт топлива в страну. Расследование Комиссии сосредоточилось на поведении "Лукойл Нефтехим Бургас" и "Лукойл Болгария" и установило, что группа нарушила закон, не предоставив импортерам и производителям моторного топлива доступ к своим налоговым складам.
Это ограничило импорт морем, заблокировало налоговые склады, связанные с нефтяным терминалом "Росенец" и бензиновым терминалом "Петрол-Варна", и не обеспечило доступ к нефтепродуктопроводам группы для транспортировки топлива другим производителям и импортерам.
Группа "Лукойл" владеет самой развитой складской и сопутствующей транспортной инфраструктурой и наряду с высокой долей на рынке хранения автомобильного топлива является доминирующим предприятием. Это позволяет Лукойлу сохранять ведущие позиции в Болгарии на уровне оптовой и розничной торговли.
"Лукойл" злоупотребляет своим доминирующим положением как в соответствии с национальным законодательством, так и в соответствии с законодательством Европейского союза, поскольку ограничение импорта в Болгарию может существенно повлиять на структуру торговли между государствами-членами. Поэтому компанию оштрафовали на 100 млн. евро.
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