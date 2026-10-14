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В Болгарии могли поджечь антенны Starlink, которые давали связь Украине

16:31 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: станция спутниковой связи Starlink (Getty Images)

В районе болгарской Софии произошел возможный поджог 11 из 17 антенн для связи со спутниковой системой Starlink. Они давали связь и Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook болгарского депутата Ивайла Мирчева из партии "Да, Болгария" и издания BNR News.

В Болгарии подожгли Starlink

Мирчев призвал болгарские спецслужбы и МВД ответить, знали ли они об этой атаке. Также он обвинил правительство в молчании.

"Не случайно подожгли именно те антенны, которые обеспечивают магистральную связь с этими спутниками. То же произошло с теми же антеннами, снова на Starlink, в Польше в конце сентября", - говорит он.

По его мнению, Польша сообщила об инциденте обществу и быстро отреагировала.

"В результате чего за последние часы были задержаны двое турецких граждан, обвиняемых в поджоге антенн в Польше. У польской стороны нет никаких сомнений, что за этим стоит Россия", - заявил он.

Власть молчит

Премьер-министр Румен Радев отказался раскрывать детали об умышленном поджоге антенн, поскольку идет следствие.

"Продолжается расследование, и оно чрезвычайно интенсивно. Я призываю главу ДАНС (Государственное агентство национальной безопасности - ред.) сейчас не раскрывать подробностей, несмотря на ваше чрезвычайно острое любопытство", - сообщил он.

Также Радев заверил, что в скором времени расследование завершится, в том числе благодаря партнерским службам.

Министр внутренних дел Иван Демерджиев говорит, что охрана подобных объектов ужесточена.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия начинает новую волну диверсий в странах Евросоюза и НАТО. В частности, преступные действия касаются станций Starlink.

Кроме того, пожар на спутниковой станции Starlink в Польше расследуется как акт диверсии и террора в интересах российских спецслужб.

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