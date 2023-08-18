В Болгарии допускают столкновение НАТО и России в Черном море

Действия России могут привести к столкновению с Североатлантическим альянсом в Черном море, поскольку она постоянно пытается расширить зону своего контроля.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite .

"Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, но стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий России. Россия постоянно провоцирует НАТО, в том числе расширяя зону своего контроля", - подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что окончание войны зависит от Украины, а главное условие для этого - полное восстановление ее территориальной целостности.

При этом, по словам Тагарева, он не воспринимает всерьез заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот якобы сможет остановить войну за 24 часа.

Провокации России в Черном море

Напомним, несколько месяцев назад российские истребители сбили американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

Истребители пытались перехватить БПЛА, маневрировали и осуществляли сброс топлива в попытках ослепить его. Эти действия привели к падению дрона.

Также недавно российские военные открыли предупредительные выстрелы в сторону гражданского судна "Сукра Окан", которое направлялось в украинский порт "Измаил". После этого они начали нелегальный досмотр якобы на наличие оружия.