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В Болгарии анонсировали начало миссии с Румынией и Турцией по разминированию Черного моря

Фото: Тодор Тагарев, министр обороны Болгарии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что соглашение страны с Румынией и Турцией о создании противоминной группы в Черном море скоро будет подписано. После этого миссия начнется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTA.bg.

По словам главы болгарского оборонного ведомства, над вопросом соответствующего соглашения работают с конца лета 2023 года.

"Мы достигли согласия по концепции и самому тексту соглашения - как урегулировать все вопросы, и на следующей неделе мой заместитель будет в Стамбуле для подписания, и в скором времени эта миссия начнется", - отметил он в беседе с журналистами в Благоевграде.

Также Тагарев добавил, что развязанная Россией война против Украины "приводит к рискам для нашей территории, безопасности судоходства".

"И чтобы минимизировать эти риски, к разминированию также привлекаются ВМС трех стран, надеемся успешно", - сказал глава Минобороны Болгарии.

Разминирование Черного моря

Отметим, что проблема разминирования Украины становится все острее, поскольку российские захватчики продолжают обстреливать территории, загрязняя их минами. Кроме того, мины загрязняют также и акватории морей.

В связи с этим Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами-членами НАТО в вопросах разминирования акватории Черного моря.

Напомним, недавно сообщалось, что Болгария, как одна из черноморских стран, может помочь Украине в разминировании акватории Черного моря.

Добавим, на днях спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, сколько времени уйдет на разминирование Черного моря.

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Чорне мореРумынияБолгарияТурция