Болгария обвинила Россию в попытках подорвать доверие к евро

"Сайты фейковых новостей, скоординированные атаки и политические партии, имеющие очень тесные связи с Россией, стремятся подорвать доверие к евро во время кампании, пик которой пришелся на лето", - говорится в заявлении.

Он добавил, что страна будет придерживаться своего плана по изменению валюты до 2025 года.

"Мы видели фейковые новости, мы видели российскую пропаганду. Россия попытается остановить дальнейшую европейскую интеграцию в целом и попытаться дестабилизировать любые усилия в этом направлении со стороны любой страны", - сказал Василев.

Кто внутри Болгарии выступает против евроинтеграции страны

Bloomberg пишет, что правительство Болгарии хочет ввести евро, чтобы повысить уровень жизни и углубить свою роль в процессе принятия решений в ЕС после выполнения большинства формальных требований в течение многих лет.

Но война России против Украины и энергетический кризис в Европе помогли спровоцировать всплеск инфляции и усилили опасения, что единая валюта может привести к росту цен.

Пророссийская партия Болгарии "Возрождение", которая поддерживает тезисы Кремля, в этом году начала кампанию и собрала сотни тысяч подписей в поддержку референдума по этой теме. "Возрождение" также организовала протесты против евро, во время которых сторонники партии размахивают российскими флагами и скандируют антизападные лозунги.

Многочисленные исследования показали, что Болгария является одним из самых уязвимых членов ЕС, когда дело доходит до влияния РФ. Эта ситуация подкрепляется давними культурными и экономическими связями между двумя странами.

Отношения Болгарии и России

После начала войны Болгария заявила о своей поддержке Украине и осудила действия России. Она регулярно передает ВСУ оружие и поддерживает новые санкции ЕС против Кремля.

Недавно болгарский парламент одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти, что поставит страну в ряд других членов Европейского союза.

Министр обороны Тодор Тагарев сказал, что Болгария приступит к пересмотру оборонной политики из-за провокации россиян в Черном море. Действия РФ создают риски безопасности страны.