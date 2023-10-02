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Болгария закрывает границу для автомобилей с российскими номерами

Фото: Болгария закрывает границу для автомобилей с российскими номерами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Болгария до конца сегодняшнего дня закроет границу для автомобилей с российскими номерами.

Об этом заявил директор Пограничной полиции Болгарии Антон Златанов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribune.

"Мы очень активно работали с четверга по вчера. Я уверен, что до конца дня запрет на въезд российских автомобилей в нашу страну начнет действовать и на территории Болгарии, и я хочу добавить, что для грузовиков он работает уже несколько месяцев", - сообщил Златанов.

Он отметил, что запрет касается не только автомобилей, но и товаров.

Запрет на въезд авто с русскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Позже стало известно, что Финляндия вслед за странами Балтии намерена запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.

А также Норвегия с 3 октября вводит запрет на въезд в страну зарегистрированных в России легковых автомобилей.

 

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