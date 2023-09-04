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Болгария окончательно забрала у российского "Лукойла" нефтяной терминал "Росенец"

Болгария, Понедельник 04 сентября 2023 20:52
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Болгария окончательно забрала у российского "Лукойла" нефтяной терминал "Росенец" Фото: Иллюстративное фото (flickr com swiv)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти Болгарии взяли на себя оперативный контроль над нефтяным терминалом "Росенец". Ранее он был в аренде у российского "Лукойла".

Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георгий Гвоздейков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на bTV.

"Государство взяло на себя полный контроль над терминалом "Росенец", - сказал министр

По его словам, Болгария имеет все возможности управлять терминалом и не допустит чрезвычайных ситуаций.

Россиян оставят без денег

Гвоздейков пояснил, что Болгария не намерена выплачивать компенсаций "Лукойлу" из-за прекращения концессии.

"Соглашение о концессии прекращено из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с ограничениями, ранее наложенными на РФ, поэтому "Лукойл" может настаивать на своих правах где угодно, но не в Болгарии", - сказал министр.

Порт "Росенец"

Портовый терминал "Росенец" находится на южном берегу Бургасского залива. Он предназначен для приема, хранения и транспортировки нефтехимического сырья и товарных продуктов.

В 2011 году между Болгарией и "Лукойлом" был подписан договор о концессии части портового терминала "Росенец", в 2022 году временное правительство Болгарии продлило концессию на 24 года.

Болгария и ее отношения с Россией

Болгария с начала войны в Украине осудила действия России, поддержала введение санкций против Кремля и регулярно отправляет помощь, в том числе и ВСУ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Болгарии Николай Денков хочет очистить спецслужбы страны от влияния России, однако действующий президент Румен Радев не разделяет его взглядов и может помешать важным реформам.

Недавно пять высокопоставленных болгарских политиков получили защиту Службы национальной безопасности. Причиной этому стали угрозы со стороны России.

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