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Болгария потребовала от ЕС защиты от возросшего импорта яиц из Украины

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Болгария обратилась к Европейской комиссии с просьбой защитить своих производителей от чрезмерного импорта яиц из Украины.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георги Тахов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.

"Болгария требует от Еврокомиссии задействовать защитный механизм в отношении болгарских производителей яиц в связи с чрезмерным импортом из Украины", - заявил он. 

На встрече с представителями Ассоциации промышленного птицеводства Тахов сообщил, что уже предпринял первый шаг, представив данные о сложившейся ситуации в секторе на заседании Совета министров в Брюсселе.

Совместными усилиями нескольких государств-членов был введен механизм, активирующий тарифную квоту. При превышении этой квоты на импорт украинских яиц будет применяться пошлина.

Министр отметил, что для введения защитных мер Брюссель должен в течение четырех месяцев провести оценку состояния рынка ЕС или отдельных стран-членов в отношении соответствующих продуктов. Болгария надеется, что ЕС примет меры для защиты местных производителей от неблагоприятных последствий избыточного импорта.

Импорт украинского зерна

В прошлом году Европейский Союз разрешил пяти странам ввести запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке, при этом оставив возможность транзита.

Однако Польша, Румыния, Словакия и Венгрия настаивали на продлении запрета на импорт украинского зерна.

При этом Болгария пошла по неожиданному пути и одобрила предложение отказаться от продления запрета на импорт украинских товаров.

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БолгарияЯйца