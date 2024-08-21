Болгарія вимагає від ЄС захисту від зростання імпорту яєць з України

Болгарія звернулася до Європейської комісії з проханням захистити своїх виробників від надмірного імпорту яєць з України.

Про це заявив міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгі Тахов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR.

"Болгарія вимагає від Єврокомісії задіяти захисний механізм щодо болгарських виробників яєць у зв'язку з надмірним імпортом з України", - заявив він.

На зустрічі з представниками Асоціації промислового птахівництва Тахов повідомив, що вже зробив перший крок, представивши дані про ситуацію, що склалася в секторі, на засіданні Ради міністрів у Брюсселі.

Спільними зусиллями кількох держав-членів було запроваджено механізм, що активує тарифну квоту. У разі перевищення цієї квоти на імпорт українських яєць застосовуватиметься мито.

Міністр зазначив, що для запровадження захисних заходів Брюссель має протягом чотирьох місяців провести оцінку стану ринку ЄС або окремих країн-членів щодо відповідних продуктів. Болгарія сподівається, що ЄС вживе заходів для захисту місцевих виробників від несприятливих наслідків надлишкового імпорту.