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Болгария и Румыния эвакуировали своих граждан из Израиля

Фото: Румыния и Болгария эвакуировали своих граждан из Израиля (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Болгария и Румыния начали эвакуировать своих граждан из Израиля. В настоящее время страны совместно вывезли уже более 430 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

После широкомасштабных атак группировки ХАМАС на Израиль Болгария вывезла из Тель-Авива 90 граждан на правительственном самолете.

По данным издания, самолет Airbus, вылетевший в воскресенье из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, приземлился в Софии около 18:00 по местному времени.

До этого Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что они эвакуировали из Израиля 346 своих граждан.

Польша и Венгрия, в свою очередь, также объявили об эвакуационных рейсах.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера, 7 октября, ХАМАС атаковал Израиль. После масштабных ракетных обстрелов страны, боевики проникли на территорию Сдерота - небольшого города в Южном округе.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Все подробности ХАМАСа на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина. Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.

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