Болгарія та Північна Македонія підписали договір про початок переговорів щодо вступу в ЄС

Голови МЗС Болгарії та Північної Македонії Теодора Генчовська та Буяр Османі провели засідання в рамках договору про дружбу, співпрацю та добросусідство. Вони підписали протокол про заходи щодо його ефективного виконання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на болгарське видання "Сега".
Договорів є умовою Болгарії про початок переговорів Північної Македонії щодо вступу до ЄС.
За словами Генчовської, під час зустрічі сторони відзначили прогрес за всім напрямками співпраці й досягнули угоди щодо ефективного виконання договору.
"Болгарія є країною, яка рішуче підтримує європейську інтеграцію Республіки Північна Македонія та Албанії, і надалі бажає їм успіху на шляху, яким вони давно хотіли йти", - заявила Генчовська.
Османі, зі свого боку, відзначив, що у Північної Македонії через 17 років кандидатського статусу нарешті з'явилась можливість вже завтра перейти до переговорів з ЄС та розпочати останню фазу інтеграції.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що парламент Північної Македонії підтримав пропозицію ЄС та готовий почати процес інтеграції до союзу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.