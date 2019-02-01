Болгарія та РФ домовилися будувати газопровод в обхід України, - EUobserver

Газопровід планують використовувати для перекачування російського газу з Туреччини до Сербії
Болгария обязалась построить новый газопровод для перекачки российского газа из Турции в Сербию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.
Указано, что три фирмы заключили контракты на использование этого газопровода.
"Болгария обязалась построить новый газопровод для перекачки российского газа из Турции в Сербию после того, как три фирмы, включая российский "Газпром", болгарский "Булгаргаз" и швейцарскую фирму "МЕТ", заключили контракты на его использование", - пишет издание.
Стоимость проекта составит 1,4 млрд евро. При этом дипломаты Евросоюза и Соединенных Штатов Америки опасаются, что этот газопровод может усилить зависимость ЕС от газа и "подорвать украинскую безопасность".
Напомним, в ноябре 2016 года Верховная рада призвала ЕС не допустить проекты по строительству газопроводов в обход Украины.
Как писало РБК-Украина ранее, в 2014 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стране нужен альтернативный газопровод в обход Украины.
Добавим, Европейский парламент в начале декабря выступил за прекращение реализации российского проекта трубопровода "Северный поток-2". За соответствующую резолюцию проголосовали 433 парламентария.