Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації

Уряд Болгарії ухвалив рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через COVID-19 до 15 липня. При цьому нові обмежувальні заходи не плануються.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Кирил Ананієв, передає місцеве видання nova.bg.

Повідомляється, що вимоги щодо дотримання соціальної дистанції та особистої гігієни залишаються в силі.

"У цей період ми не будемо вводити нові або посилювати старі суворі заходи, але будемо покладатися на ті, які застосовуємо на даний момент", - сказав Ананієв.

Він також підкреслив, що контроль за дотриманням заходів буде значно збільшено. За його словами, з 9 за два тижні кількість активних випадків коронавірусу зросла більш ніж у три рази. На сьогодні щоденний приріст числа хворих перевищує 2 000 осіб.

Ананієв попередив, що у разі погіршення ситуації знову можуть закрити стадіони та нічні клуби в Болгарії.

Нагадаємо, з 1 червня Болгарія відкрила кордони для туристів з 29 країн, однак Україна не увійшла до цього списку.

Сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов порушив правила карантину і відвідав церкву без маски, а місцевий МОЗ вимагає оштрафувати голову уряду.