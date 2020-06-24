Прем'єр-міністра Болгарії звинуватили в порушенні правил карантину

Фото: Бойко Борисов (government.bg)

Бойко Борисов відвідав церкву без маски, прем'єра хочуть оштрафувати

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов порушив правила карантину і відвідав церкву без маски. Міністерство охоронздоров'я країни вимагає оштрафувати главу уряду.

Про це повідомляє Euronews.

Так, МОЗ Болгарії відзначає, що згідно з правилами, які запровадив уряд на чолі з Борисовим, у громадських приміщеннях країни потрібно перебувати в масках. Однак Борисов увійшов в Рильський монастир без будь-яких засобів захисту. Перед входом у монастир прем'єр поспілкувався з настоятелем і в цей час Борисов теж не одягнув маску.

Разом з прем'єром були також інші чиновники та журналісти, які робили репортаж. Вони також не були в масках.

"Борисов, його співробітники і деякі журналісти будуть оштрафовані на 150 євро", - пише Euronews, цитуючи коментар Міністерства охорони здоров'я.

Обов'язкове використання лицьових масок у громадських приміщеннях було відновлено нещодавно у Болгарії через збільшення випадків коронавірусу. ЗМІ відзначають, що 61-річний лідер консерваторів Борисов відмовився носити маску ще з початку пандемії.

Болгарія оголосила про обмеження у зв'язку з коронавірусом 8 березня і була однією з європейських країн, найменш порушених пандемією. Однак у зв'язку з швидким зняттям обмежень в кінці травня останнім часом щодня медики почали реєструвати 100 нових випадків зараження. У березні ця цифра щодня становила не більше 20-40 осіб.

За станом на вівторок, 23 червня, у Болгарії було зареєстровано 3984 випадку інфікування і 207 випадків смерті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сплатить штраф за порушення карантину за те, що в Хмельницькому відвідав заклад, хоча офіційно на той момент дозволялося перебувати на літньому майданчику кафе.

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Автор: Виталия Мазур