ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прем'єр-міністра Болгарії звинуватили в порушенні правил карантину

Новини » Політика     24.06.2020 - 01:48
Прем'єр-міністра Болгарії звинуватили в порушенні правил карантину
Фото: Бойко Борисов (government.bg)

Бойко Борисов відвідав церкву без маски, прем'єра хочуть оштрафувати

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов порушив правила карантину і відвідав церкву без маски. Міністерство охоронздоров'я країни вимагає оштрафувати главу уряду.

Про це повідомляє Euronews.

Так, МОЗ Болгарії відзначає, що згідно з правилами, які запровадив уряд на чолі з Борисовим, у громадських приміщеннях країни потрібно перебувати в масках. Однак Борисов увійшов в Рильський монастир без будь-яких засобів захисту. Перед входом у монастир прем'єр поспілкувався з настоятелем і в цей час Борисов теж не одягнув маску.

Разом з прем'єром були також інші чиновники та журналісти, які робили репортаж. Вони також не були в масках.

"Борисов, його співробітники і деякі журналісти будуть оштрафовані на 150 євро", - пише Euronews, цитуючи коментар Міністерства охорони здоров'я.

Обов'язкове використання лицьових масок у громадських приміщеннях було відновлено нещодавно у Болгарії через збільшення випадків коронавірусу. ЗМІ відзначають, що 61-річний лідер консерваторів Борисов відмовився носити маску ще з початку пандемії.

Болгарія оголосила про обмеження у зв'язку з коронавірусом 8 березня і була однією з європейських країн, найменш порушених пандемією. Однак у зв'язку з швидким зняттям обмежень в кінці травня останнім часом щодня медики почали реєструвати 100 нових випадків зараження. У березні ця цифра щодня становила не більше 20-40 осіб.

За станом на вівторок, 23 червня, у Болгарії було зареєстровано 3984 випадку інфікування і 207 випадків смерті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сплатить штраф за порушення карантину за те, що в Хмельницькому відвідав заклад, хоча офіційно на той момент дозволялося перебувати на літньому майданчику кафе.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України БолгариякарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся