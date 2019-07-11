ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туск: Розпад СРСР став благом для України

Новини » Політика    11.07.2019 - 14:43
Туск: Розпад СРСР став благом для України
Фото: Дональд Туск ( European Union 2017 - Europian Parlament )

Туск не вважає розпад СРСР геополітичною катастрофою століття

Голова Європейської ради Дональд Туск вважає, що розпад СРСР став благом для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Туска в Twitter.

За словами голови Європейської ради розпад Радянського союзу пішов на користь багатьом країнам.

"Розпад Радянського союзу не був найбільшою геополітичною катастрофою століття. Я хочу сказати голосно і ясно: розпад СРСР був благословенням для грузин, поляків, українців і всієї Центральної і Східної Європи. І також для росіян", - підкреслив Туск під час візиту в Грузію.

Нагадаємо, після відвідування з президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської Дональд Туск заявив, що в Україні триває трагедія для місцевих жителів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Зазначимо, раніше Туск неодноразово заявляв про те, що Україна є частиною Європи і Європейський союз ніколи не змириться з жодним фактом агресії в Азовському морі, ніколи не визнає анексію Криму і не відмовиться від санкцій до припинення Росією агресії.

 

 

Міністри країн ОБСЄ обговорять ситуацію в Україні Європарламент обрав нового главу
Новини України Дональд ТускУкраїнаЄвропарламент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся