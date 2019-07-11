Туск: Розпад СРСР став благом для України

Фото: Дональд Туск ( European Union 2017 - Europian Parlament )

Туск не вважає розпад СРСР геополітичною катастрофою століття

Голова Європейської ради Дональд Туск вважає, що розпад СРСР став благом для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Туска в Twitter.

За словами голови Європейської ради розпад Радянського союзу пішов на користь багатьом країнам.

"Розпад Радянського союзу не був найбільшою геополітичною катастрофою століття. Я хочу сказати голосно і ясно: розпад СРСР був благословенням для грузин, поляків, українців і всієї Центральної і Східної Європи. І також для росіян", - підкреслив Туск під час візиту в Грузію.

Нагадаємо, після відвідування з президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської Дональд Туск заявив, що в Україні триває трагедія для місцевих жителів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Зазначимо, раніше Туск неодноразово заявляв про те, що Україна є частиною Європи і Європейський союз ніколи не змириться з жодним фактом агресії в Азовському морі, ніколи не визнає анексію Криму і не відмовиться від санкцій до припинення Росією агресії.