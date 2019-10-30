Болгарія відмовила у візі російському аташе після скандалу з дипломатом

Міністерство закордонних справ Болгарії відмовило у візі військового аташе посольства Російської Федерації в Софії, через день після висилки російського дипломата, якого звинуватили в шпигунстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, відомство ухвалило рішення про відмову у видачі візи для нового аташе, який все ще знаходиться в Росії, з-за "негативної думки" одного з органів, що беруть участь в узгодженні довгострокових віз для дипломатів.

Міністерство не надало додаткових подробиць про причини відмови, але уточнило, що рішення не означає оголошення російського чиновника персоною нон грата.

Крім того, відомство повідомило про відмову у візі для дипломата Росії.

Нагадаємо, раніше влада Болгарії завели кримінальну справу щодо російського дипломата за звинуваченням у шпигунстві. Оскільки він мав дипломатичний імунітет, Болгарія оголосила його персоною нон-грата і вислала з країни. Болгарська сторона висловила побажання, щоб співробітник посольства був відкликаний до кінця понеділка.