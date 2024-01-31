Болгария объявила в розыск россиян, организовавших взрывы на оборонных заводах страны

Следствие подозревает группу россиян в причастности ко взрывам на четырех оружейных заводах и складах. В частности, они несут ответственность за взрыв на базе компании EMCO Эмилиана Гебрева в Ловнидоле в 2011 году, два взрыва подряд на объекте IMZ-Sopot в селе Иганово в 2015 году, а также за взрыв на заводе "Арсенал" возле Муглижа в 2020 году.

Все четыре дела были объединены в совместное расследование, которое прокуратура объявила в апреле 2021 года и с тех пор не сообщала подробностей о его ходе. В январе болгарский суд выдал европейский ордер на арест (EAW) шести граждан РФ. Софийская городская прокуратура во вторник, 30 января, сообщила, что подозреваемые в терроризме россияне были объявлены в розыск EAW ранее, но до сих пор об этом не сообщалось официально.

Также прокуратура впервые сообщила, что расследует деятельность и причастность к этой преступной группе граждан Болгарии. Ранее гособвинение упоминало лишь о вероятной причастности агентов российской военной разведки ГРУ к организации этих взрывов.

Фото подозреваемых в отравлении Гебрева

Болгарская прокуратура во вторник также обнародовала фото двух россиян, которых заочно обвинили в отравлении Эмилиана Гебрева, которое произошло в 2015 году. Это Сергей Федотов (слева) и Георгий Горшков, которых международные следователи идентифицировали как Дениса Сергеева и Егора Гордиенко.

Фото: svobodnaevropa.bg

Кроме Сергеева (он же Сергей Федотов), двум другим российским агентам - Егору Гордиенко (он же Георгий Горшков) и Сергею Лютенко (он же Сергей Павлов) - были заочно предъявлены обвинения за покушение на Гебрева.

Во вторничном заявлении Государственной прокуратуры также впервые появились подробности о расследовании болгарскими властями взрывов в Ловнидоле, Иганово и Муглиже.

Отмечается, что за последние три года шести обвиняемым, в отношении которых запрашивается ордер, были выдвинуты обвинения, проведены процессуально-следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью проверки подозрений относительно деятельности граждан Болгарии и их причастности к этой преступной деятельности, а также собраны многочисленные доказательства в отношении шести обвиняемых.

В то же время, прокуратура пока ничего не сообщила о ходе расследования еще двух недавних случаев, связанных с базой компании Гебрева в городе Карнобат.

Покушение на Гебрева и диверсии РФ

По данным болгарской прокуратуры, россияне в период с 28 апреля 2015 года по 4 мая 2015 года пытались убить Эмилиана Гебрева, его сына и бизнес-партнера неустановленным фосфорно-органическим веществом. Подозрения получили трое россиян, прокуратура усматривала применение ими "Новичка".

Сам Гебрев годами продвигал версию, что его отравление было связано с приобретением российского оружейного завода "Дунарит", который оказался на грани банкротства после краха Корпоративного коммерческого банка в 2014 году.

31 июля 2022 года около 4 часов утра прогремел взрыв на складе боеприпасов компании EMCO под Карнобатом. Кроме этого, взрывы раздавались на его объектах в 2011, 2015 и 2021 годах.

В ночь с 24 на 25 июня 203 года на базе EMCO в Карнобате также вспыхнул мощный пожар.

В ноябре прошлого года Эмилиан Гебрев не исключил повторных российских диверсий, нацеленных на срыв военной помощи Украине.

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