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У Болгарії стався вибух на складі, де зберігалася зброя

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Болгарія, Неділя 31 липня 2022 16:22
У Болгарії стався вибух на складі, де зберігалася зброя Фото: у Болгарії стався вибух на складі (bnr.bg)
Автор: Наталія Гурковська

Неділя, 31 липня, близько 4 години ранку на складі боєприпасів компанії "ЕМКО" під Карнобатом (Болгарія) стався вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR.bg.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка зараз загашена. Ніхто не постраждав.

Місце події фахівці обстежили за допомогою дрону, район буде оточено на 72 години.

За даними власника підприємства, на складі були застарілі боєприпаси, які були замовлені компаніями, але не оплачені і зберігалися там.

"Мова не йде ні про якусь людську помилку, бо людської помилки не буває. О 4:00 пролунав вибух, а потім склад спалахнув. Що було всередині, ніхто не може сказати. Це в основному боєприпаси, які вже не потрібні на заводі. Якась компанія колись щось замовляла, потім через несплату товар не отримала, і ми зберігали товар", - розповів він.

Нагадаємо, раніше болгарський бізнесмен Еміліан Гебрев підтвердив постачання зброї Україні.

Зброя його компанії EMCO зберігалася на складах в Чехії, які були підірвані в 2014 році. Сам Гебрев мало не став жертвою отруєння отрутою "Новічок".

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