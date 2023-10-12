RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Болгария будет обучать украинских пилотов на F-16 английскому языку

Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Болгария окажет помощь в организации курсов английского языка для будущих украинских пилотов F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Заметны результаты встречи с моим коллегой из Болгарии Тодором Тагаревым. Мы подписали меморандум, расширяющий сферу двустороннего сотрудничества, включая киберзащиту, стратегические коммуникации, получение военно-технической поддержки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ также закладывает основу для будущего оборонного взаимодействия и военного сотрудничества.

Фото: Встреча (twitter.com/rustem_umerov)

Кроме того, Болгария окажет помощь в организации курсов английского языка для будущих украинских пилотов F-16. 

"Благодарен за жизненно важную поддержку министру Тагареву и всему болгарскому народу", - добавил Умеров.

Помощь от Болгарии

Недавно парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

Также Болгария передаст Украине более 290 тысяч болгарских львов (около 150 тысяч евро) на гуманитарную помощь в связи со сложной ситуацией из-за полномасштабного вторжения РФ.

В июлеБолгария передала Украине пакет военной помощи, включающий 100 бронированных машин, преимущественно БМП.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БолгарияВойна в Украине