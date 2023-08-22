Болгария может помочь Украине с разминированием Черного моря

Резников отметил, что обсудил с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым во время встречи в Одессе сотрудничество в сфере разминирования. По его словам, разминирование Черного моря - это вызов для четырех стран. Речь идет об Украине, Болгарии, Румынии и Турции.

Министр обороны Украины отметил, что Тагарев осмотрел оборудование, которое используют Военно-Морские Силы Украины.

Политики также обсудили развитие возможностей разминирования. Резников напомнил, что Украина уже получила от Британии два минных тральщика. Они уже под флагом Украины с командой проходят обучение. После победы Украины в войне они смогут вернуться в Черное море.

"Соответственно господин министр (Тагарев - ред.) тоже сказал, что у них такие же планы развития. У них есть минные тральщики. Вот мы как раз и говорили о том, что начнем взаимодействие, построение совместных усилий четырех стран", - сказал Резников.

Он отметил, что Тагарев скоро встретится с министром обороны Румынии, на которой они смогут обсудить тему разминирования.

"И дальше в рамках Рамштайн-коммуникации мы сможем развивать вопросы разминирования, но сейчас речь идет о разминировании в акватории Черного моря, потому что в рамках Рамштайна есть коалиция по разминированию, она объявлена", - сказал Резников.

В этой коалиции лидерство взял на себя министр обороны Литвы, также присоединилась Исландия, а именно министр иностранных дел, которая выполняет функции представительства Министерства обороны.

Разминирование Украины

Проблема разминирования Украины становится все острее, ведь Россия продолжает обстреливать территории, загрязняя их минами. Большую проблему минные поля составляют во время контрнаступления. Мины также загрязняют акватории морей.

В связи с этим Литва собирает коалицию по разминированию Украины.

Кроме того, в октябре в Хорватии состоится конференция, посвященная разминированию Украины.

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