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Болгария хочет расширить производство снарядов, чтобы пополнить запасы других стран

Фото: президент Болгарии Румен Радев (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Болгария не участвует в соглашении по поставке снарядов в Украину, но работает над запуском производства на своих предприятиях боеприпасов образца НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Болгарии Румена Радева, приводимое bTV Новините.

"Болгария работает с Еврокомиссией, чтобы в нашу оборонную промышленность были сделаны серьезные инвестиции, чтобы возможности наших предприятий по выпуску различных вооружений были расширены", - заявил президент.

По его словам, Болгария намерена внедрить технологии производства 155 мм снарядов по стандартам НАТО.

"Только 17 стран, плюс Норвегия, заключили соглашение по совместным поставкам боеприпасов в Украину, однако Болгарии там нет. Мы готовы поставлять снаряды странам, желающим пополнить свои запасы", - добавил Радев.

Напомним, что лидеры Европейского Союза обсудят войну России против Украины с главой ООН Антониу Гутерришем на саммите в четверг, 23 марта, а также одобрят план увеличения поставок артиллерийских снарядов в Киев.

Ранее сообщалось, что 20 марта министры обороны и иностранных дел стран ЕС согласовали совместную закупку боеприпасов для Украины. Она предусматривает предоставление миллиона снарядов в течение 12 месяцев.

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