Болгария хочет расширить производство снарядов, чтобы пополнить запасы других стран

Болгария не участвует в соглашении по поставке снарядов в Украину, но работает над запуском производства на своих предприятиях боеприпасов образца НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Болгарии Румена Радева, приводимое bTV Новините.

"Болгария работает с Еврокомиссией, чтобы в нашу оборонную промышленность были сделаны серьезные инвестиции, чтобы возможности наших предприятий по выпуску различных вооружений были расширены", - заявил президент.

По его словам, Болгария намерена внедрить технологии производства 155 мм снарядов по стандартам НАТО.

"Только 17 стран, плюс Норвегия, заключили соглашение по совместным поставкам боеприпасов в Украину, однако Болгарии там нет. Мы готовы поставлять снаряды странам, желающим пополнить свои запасы", - добавил Радев.